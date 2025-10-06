Icon

حريق في محل تجاري بحي الروابي بالرياض ولا إصابات

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تمكّنت فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض، مساء الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المحال التجارية بحي الروابي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

ويؤكد الدفاع المدني دومًا على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة داخل المنشآت التجارية، وإجراء الصيانة الدورية لأنظمة الكهرباء ومعدات الإطفاء لتجنّب وقوع الحوادث.

