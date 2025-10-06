حريق في محل تجاري بحي الروابي بالرياض ولا إصابات أنشطة وتجارب تفاعلية تجذب العائلات في معرض الصقور والصيد توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع
تمكّنت فرق الدفاع المدني في مدينة الرياض، مساء الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المحال التجارية بحي الروابي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.
ويؤكد الدفاع المدني دومًا على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة داخل المنشآت التجارية، وإجراء الصيانة الدورية لأنظمة الكهرباء ومعدات الإطفاء لتجنّب وقوع الحوادث.