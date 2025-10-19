Icon

حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ مساءً
حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض
المواطن - فريق التحرير

أخمد الدفاع المدني في الرياض مساء اليوم الأحد، حريقًا محدودًا في مرفق تعليمي بحي التعاون.

وقال الدفاع المدني عبر منصة إكس، إنه لا إصابات جراء الحادث.

