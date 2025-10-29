Icon

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96 Icon فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق Icon بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز Icon حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق  Icon “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية Icon برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض Icon 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر Icon حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار Icon بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة Icon أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٤ مساءً
حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 96 (لشهر نوفمبر من العام الجاري 2025).

صدور نتائج الأهلية للدورة 96

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

قد يهمّك أيضاً
5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن

5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة

حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن
السعودية اليوم

5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في...

السعودية اليوم
حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم...

أخبار رئيسية
حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة
أخبار رئيسية

حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل
السعودية اليوم

حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل

السعودية اليوم