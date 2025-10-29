حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96

أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 96 (لشهر نوفمبر من العام الجاري 2025).

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.