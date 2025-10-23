Icon

منها تغير تركيبة الأسرة

حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٩ مساءً
حساب المواطن: 4 أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيد
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، عدة أسباب لعدم صرف الدعم للمستفيدين، والتي تشمل عدم أهلية المستفيد الرئيسي في البرنامج، أو تجاوز الحد المانع للدعم.

وأكد برنامج حساب المواطن، أن أسباب حجب الدعم عن المستفيد تشمل أيضا تغيير في تركيبة الأسرة، أو تواجد المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا.

أسباب عدم صرف دعم حساب المواطن:

  1. عدم أهلية المستفيد الرئيسي في البرنامج
  2. تجاوز الحد المانع للدعم
  3. تغير في تركيبة الأسرة
  4. تواجد المستفيد الرئيسي أو  أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما

 

كذلك أكد برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم تتحدد بحسب عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل لأفراد الأسرة، واستيفاء معايير الأهلية والاستقحاق.

وتفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن معرفة أسباب نقص الدعم، وجاء ذلك في رد من حساب الماطن على سؤال مستفيد استفسر عن أسباب نقص الدعم لهذا الشهر.

نقص دعم حساب المواطن

وأجاب حساب المواطن، أنه يمكن معرفة أسباب نقص الدعم من خلال الدخول على حساب المستفيد ثم الضغط على حالة الدفعات.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أن الاستحقاق الفعلي للدعم المالي، بالنسبة للمستفيد، يُحدد بناءً على معايير دقيقة تُطبق على كل متقدم بعد استيفائه لشروط الأهلية.

معايير استحقاق دعم حساب المواطن

وأكد البرنامج عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن هذه المعايير تشمل إجمالي دخل الأسرة وعدد التابعين بالإضافة إلى أعمارهم، حيث تُحتسب هذه البيانات ضمن منظومة مخصصة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأوضح البرنامج بشأن معايير الاستحقاق في حساب المواطن، أن احتساب قيمة الدعم يختلف من حالة إلى أخرى بحسب الوضع المالي وعدد أفراد الأسرة، داعيًا المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة عبر موقع البرنامج الرسمي من أجل معرفة المبلغ المتوقع صرفه بدقة وشفافية.

حساب المواطن والحد المانع

في سياق متصل، أضاف برنامج حساب المواطن، أن الحد المانع يتحدد بناء على دخل الأسرة وتركيبة وعدد أفرادها.

وقال حساب المواطن بشأن الحد المانع: “يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن الاستعلام عن حالة الاعتراض من خلال حساب المستفيد في البرنامج.

 

