حكومة ميلوني.. ثالث أطول حكومة في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية

حققت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنجازًا تاريخيًا، بعد أن أصبحت ثالث أطول حكومة بقاءً في السلطة بإيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، بمدة بلغت 1093 يومًا، معادلةً بذلك فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق بتينو كراكسي في الثمانينيات.
وتُعد ميلوني، التي تولت رئاسة الحكومة في أكتوبر 2022 على رأس ائتلاف يضم أحزاب “إخوة إيطاليا” و”فورزا إيطاليا” و”الرابطة”، استثناءً في تاريخ سياسي اتسم بتقلب الحكومات وقصر عمرها.
وتتصدر ميلوني حاليًا استطلاعات الرأي بفارق مريح عن الحزب الديمقراطي المعارض، وإذا استمرت في الحكم حتى سبتمبر 2026، فستتجاوز الرقم القياسي الذي سجله سيلفيو برلسكوني بـ1412 يومًا في المنصب.