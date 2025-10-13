Icon

حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

سلمت حماس جميع الرهائن الأحياء الـ20، الاثنين. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أنه “لا مزيد من الرهائن الأحياء بيد حماس”. من جهتها أكدت حماس أنها سلمت الرهائن تنفيذاً لخطة الرئيس دونالد ترامب، وشددت على الوسطاء ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.

وأفرجت حركة حماس عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وعددهم 13، وقد تسلمهم الصليب الأحمر الدولي، ليسلمهم بدوره إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، بدأت عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن في قطاع غزة، حيث تسلم الصليب الأحمر 7 رهائن إسرائيليين أحياء كدفعة أولى، فيما سيتم تسلم المتبقين خلال الساعات القليلة القادمة. وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن الرهائن بصحة جيدة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن 7 رهائن أفرجت عنهم حماس عبروا إلى داخل حدود إسرائيل، وقال الجيش إن آخرين سيتم الإفراج عنهم لاحقاً.

