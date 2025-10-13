حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
سلمت حماس جميع الرهائن الأحياء الـ20، الاثنين. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أنه “لا مزيد من الرهائن الأحياء بيد حماس”. من جهتها أكدت حماس أنها سلمت الرهائن تنفيذاً لخطة الرئيس دونالد ترامب، وشددت على الوسطاء ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.
وأفرجت حركة حماس عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وعددهم 13، وقد تسلمهم الصليب الأحمر الدولي، ليسلمهم بدوره إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، بدأت عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن في قطاع غزة، حيث تسلم الصليب الأحمر 7 رهائن إسرائيليين أحياء كدفعة أولى، فيما سيتم تسلم المتبقين خلال الساعات القليلة القادمة. وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن الرهائن بصحة جيدة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن 7 رهائن أفرجت عنهم حماس عبروا إلى داخل حدود إسرائيل، وقال الجيش إن آخرين سيتم الإفراج عنهم لاحقاً.