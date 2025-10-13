حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية

أفرجت حركة حماس، اليوم الاثنين، عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وعددهم 13، وقد تسلمهم الصليب الأحمر الدولي، ليسلمهم بدوره إلى إسرائيل.

عملية تبادل الأسرى

وفي وقت سابق من صباح اليوم، بدأت عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن في قطاع غزة، حيث تسلم الصليب الأحمر 7 رهائن إسرائيليين أحياء كدفعة أولى، فيما سيتم تسلم المتبقين خلال الساعات القليلة القادمة. وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن الرهائن بصحة جيدة.

وأكد الجيش الإسرائيلي إلى أن 7 رهائن أفرجت عنهم حماس عبروا إلى داخل حدود إسرائيل، وقال الجيش إن آخرين سيتم الإفراج عنهم لاحقاً.

وقبلها، سلم الصليب الأحمر الرهائن المفرج عنهم إلى السلطات الإسرائيلية، كما أشرف على الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ونقلهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية. وقد تمت عملية التسليم في مكان مغلق، بعيداً عن الكاميرات.

وتزامناً، أفاد مسؤول مشارك في العملية لـ”رويترز” بأن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم، اليوم الاثنين، صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية. وأفاد المسؤول بأنه سيتم إطلاق سراح 1716 فلسطينياً من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم، وكذلك إطلاق سراح 250 فلسطينياً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم.

إطلاق سراح الأسرى

هذا وتم تداول مقاطع لمكالمات هاتفية أجرتها عائلات الرهائن قبل إطلاق سراحهم، في إشارة إلى أن حماس سمحت للرهائن بالتواصل مع عائلاتهم قبل إطلاق سراحهم. وأظهر مقطع مصور مكالمة جرت بين أم إسرائيلية مع ابنها الأسير المفرج عنه ضمن الدفعة الأولى من عملية التبادل.

ويأتي هذا الإعلان بعدما نشرت حماس قائمة تضم 20 رهينة، وقالت إنها ستفرج عنهم، وأكثر من 1900 سجين فلسطيني قالت إن إسرائيل ستفرج عنهم، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن 154 أسيراً فلسطينياً أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسيُرحلون إلى دول أخرى.

وقبلها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة من محور نتساريم وتستمر في الساعة العاشرة صباحاً في خان يونس في غزة.