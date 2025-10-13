Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بإشراف الصليب الأحمر

حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفرجت حركة حماس، اليوم الاثنين، عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وعددهم 13، وقد تسلمهم الصليب الأحمر الدولي، ليسلمهم بدوره إلى إسرائيل.

عملية تبادل الأسرى

وفي وقت سابق من صباح اليوم، بدأت عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن في قطاع غزة، حيث تسلم الصليب الأحمر 7 رهائن إسرائيليين أحياء كدفعة أولى، فيما سيتم تسلم المتبقين خلال الساعات القليلة القادمة. وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن الرهائن بصحة جيدة.

قد يهمّك أيضاً
العثور على سفير الصين لدى إسرائيل جثة هامدة في منزله

العثور على سفير الصين لدى إسرائيل جثة هامدة في منزله

#السعودية تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة بشأن #فلسطين

#السعودية تقود تحركًا عربيًا في الأمم المتحدة بشأن #فلسطين

وأكد الجيش الإسرائيلي إلى أن 7 رهائن أفرجت عنهم حماس عبروا إلى داخل حدود إسرائيل، وقال الجيش إن آخرين سيتم الإفراج عنهم لاحقاً.

وقبلها، سلم الصليب الأحمر الرهائن المفرج عنهم إلى السلطات الإسرائيلية، كما أشرف على الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ونقلهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية. وقد تمت عملية التسليم في مكان مغلق، بعيداً عن الكاميرات.

وتزامناً، أفاد مسؤول مشارك في العملية لـ”رويترز” بأن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم، اليوم الاثنين، صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية. وأفاد المسؤول بأنه سيتم إطلاق سراح 1716 فلسطينياً من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم، وكذلك إطلاق سراح 250 فلسطينياً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم.

إطلاق سراح الأسرى

هذا وتم تداول مقاطع لمكالمات هاتفية أجرتها عائلات الرهائن قبل إطلاق سراحهم، في إشارة إلى أن حماس سمحت للرهائن بالتواصل مع عائلاتهم قبل إطلاق سراحهم. وأظهر مقطع مصور مكالمة جرت بين أم إسرائيلية مع ابنها الأسير المفرج عنه ضمن الدفعة الأولى من عملية التبادل.

ويأتي هذا الإعلان بعدما نشرت حماس قائمة تضم 20 رهينة، وقالت إنها ستفرج عنهم، وأكثر من 1900 سجين فلسطيني قالت إن إسرائيل ستفرج عنهم، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن 154 أسيراً فلسطينياً أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسيُرحلون إلى دول أخرى.

وقبلها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة من محور نتساريم وتستمر في الساعة العاشرة صباحاً في خان يونس في غزة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
العالم

البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة...

العالم
ترامب يصل إلى إسرائيل ويؤكد: الحرب انتهت في غزة
العالم

ترامب يصل إلى إسرائيل ويؤكد: الحرب انتهت...

العالم
حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20
العالم

حماس تسلم جميع الرهائن الأحياء الـ20

العالم
إطلاق سراح 1966 أسيرًا فلسطينيًا اليوم.. والجيش الإسرائيلي يتسلم 7 رهائن
العالم

إطلاق سراح 1966 أسيرًا فلسطينيًا اليوم.. والجيش...

العالم
ترامب: اتفاق وقف النار في غزة سيصمد
العالم

ترامب: اتفاق وقف النار في غزة سيصمد

العالم
حماس وإسرائيل تتوصلان لاتفاق لوقف الحرب
العالم

حماس وإسرائيل تتوصلان لاتفاق لوقف الحرب

العالم