حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها

أكدت حركة حماس استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشددة على قبولها للخطة وترحيبها بها.
وقالت الحركة: حرصًا على وقف العدوان أجرينا مشاورات واسعة للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة ترامب.
وتابعت: بما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل نعلن موافقتنا على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين وفق مقترح ترامب ونؤكد استعدادنا للدخول فورًا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل.
واستكملت: نجدد موافقتنا على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادًا لدعم عربي إسلامي.