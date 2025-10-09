حماس وإسرائيل تتوصلان لاتفاق لوقف الحرب

أعلنت حركة حماس، الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان إنه تم “التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى”.

وأضاف البيان: “نقدّر عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، كما نثمّن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائيًا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة”.

ودعا البيان “الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه”.

وقبل إعلان حماس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام”.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب: “أنا فخور جدا بالإعلان أن إسرائيل وحماس وافقتا كلتاهما على المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمناها”.

وأضاف: “هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا”.

وأوضح أن “إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم”.

وأكد أنه “سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل”.

وتابع قائلًا: “إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المجاورة، وللولايات المتحدة. ونتوجه بالشكر إلى الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. كل التقدير لصانعي السلام!”.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا جاء فيه إن “نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب تبادلا التهنئة في اتصال على إنجاز توقيع اتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وحسبما ذكر البيان فإن نتنياهو “وجه دعوة إلى ترامب لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي”.