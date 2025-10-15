خالد الفيصل: مشروع بوابة الملك سلمان يُسهم في رسم ملامح مستقبل يليق بهذه البقعة الطاهرة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن إطلاق مشروع بوابة الملك سلمان بمكة المكرمة، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية في المنطقة على وجه العموم، وفي العاصمة المقدسة بشكل خاص.

وشدد سموه على أن قيادة المملكة العربية السعودية أولت مكة المكرمة اهتمامًا خاصًا كونها قبلة المسلمين ومقصدهم من مختلف أقطار المعمورة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي يحمل اسمًا غاليًا على قلب كل مواطن يُسهم في رسم ملامح مستقبل يليق بهذه البقعة الطاهرة.

وسأل الأمير خالد بن فيصل الله -سبحانه- أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.