خالد بن سلمان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع القطري

تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري.
واستعرض الأمير خالد بن سلمان، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، كما بحثا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أخي سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري@SaoudAlthani7 .
استعرضنا العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها، وبحثنا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 2, 2025