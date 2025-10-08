Icon

السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض “فاو” العالمي Icon بالفيديو.. الأخضر يتقدم على إندونيسيا في الشوط الأول Icon “الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م Icon السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية وتدعو لتعزيز تقاسم الأعباء الدولية Icon انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا.. 34 مليون مستخدم في السعودية Icon ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن Icon تعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدول الخليج.. وموعد التطبيق بالمملكة Icon البلديات والإسكان تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية Icon إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية لحماية الثروة الحيوانية Icon تشكيل الأخضر لمواجهة إندونيسيا في ملحق آسيا لكأس العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
انطلق الثلاثاء بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية في العاصمة الرياض

خبيرة تقنية بـ”مؤتمر ليرن 2025″: الاستثمار في الشباب وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للمملكة

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٦ مساءً
خبيرة تقنية بـ”مؤتمر ليرن 2025″: الاستثمار في الشباب وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للمملكة
المواطن - فريق التحرير

أكدت وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف لقدرات ووظائف المستقبل صفاء بنت عبدالله الراشد، أن السياسات التمكينية والاستثمار في رأس المال البشري هما حجر الزاوية لتحقيق أهداف المملكة الطموحة، وأن قصّة المملكة تبدأ وتنتهي بـالإنسان، من حيث وضعه على رأس الأولويات، وذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان “ابتكار السياسات لتمكين القوى العاملة”، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر “ليرن” الذي انطلق، (الثلاثاء)، بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية في العاصمة الرياض، تحت شعار “رحلة التعلم”.

ودعت “الراشد” إلى ضرورة أن تكون السياسات التنموية سريعة ومواكبة لذات الوتيرة التي تتطور بها التقنية، مشيرة إلى أن هذا التسارع يتطلب توسيع النطاق، والعمل بمنهجية تقوم على التفكير والتعلم المستمر، لأن السياسات المستقبلية يجب أن تُبنى على أسس متينة من الحوكمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يكون الهدف هو ضمان توفر القيمة المشتركة والإبداع في المملكة، مع الالتزام بالمسؤولية في توفير تقنية أفضل لبناء أمة قوية.
وشددت على أن الميزة التنافسية الحقيقية اليوم تكمن في الاستثمار بسخاء في الشباب، الذين يتسمون بـالحيوية والقدرة على تحقيق الأهداف، مؤكدة أن الأمة لا تُبنى في جزر منعزلة، وفي هذا الإطار تلتزم الوزارة بـتطوير المهارات من خلال المبادرات، حيث يتم العمل مع أكثر من 40 جهة جامعية وخاصة في المملكة، بالإضافة إلى شراكات مع شركات دولية رائدة مثل “إنتل” و”أمازون”، وهذا التعاون يهدف إلى بناء واجتذاب الخبرات العملية للإسهام الفاعل في تعليم وتأهيل الشباب السعودي.

ولفتت “الراشد” إلى أن أحد أقوى العناصر هو تبني عقلية الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم بهدف النمو، والارتقاء بمستوى الجودة في التعليم، فالتعلم طيلة الحياة هو أداة قوية لاقتصاديات الأحجام، مشيرة إلى أن الوصول إلى المعرفة أصبح متاحًا اليوم لكل شخص يمتلك اتصالاً بالإنترنت، بصرف النظر عن موقعه الجغرافي.

وبيّنت أن أحد أهداف المملكة هو أن يمتلك كل طالب يتخرج من الجامعة مهارات الذكاء الاصطناعي، وأن العمل يتركز أولاً على بناء الثقافة وضمان الوصول إلى نطاق واسع من التعلم، يليه الرصد والمتابعة لضمان الأثر الإيجابي.

وأكدت “الراشد” سعي المملكة الدائم لتحقيق الشراكة الفعّالة، مع جهات دولية كالـأمم المتحدة والبنك الدولي، مبينة أن بناء الخبرات هو دور جوهري للسياسات، ويجب أولاً ضمان وجود قاعدة قوية من المهارات والقدرات، التي سيتم البناء عليها والاستمرار في تطويرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد