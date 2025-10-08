خبيرة تقنية بـ”مؤتمر ليرن 2025″: الاستثمار في الشباب وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للمملكة

أكدت وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف لقدرات ووظائف المستقبل صفاء بنت عبدالله الراشد، أن السياسات التمكينية والاستثمار في رأس المال البشري هما حجر الزاوية لتحقيق أهداف المملكة الطموحة، وأن قصّة المملكة تبدأ وتنتهي بـالإنسان، من حيث وضعه على رأس الأولويات، وذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية بعنوان “ابتكار السياسات لتمكين القوى العاملة”، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر “ليرن” الذي انطلق، (الثلاثاء)، بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية في العاصمة الرياض، تحت شعار “رحلة التعلم”.

ودعت “الراشد” إلى ضرورة أن تكون السياسات التنموية سريعة ومواكبة لذات الوتيرة التي تتطور بها التقنية، مشيرة إلى أن هذا التسارع يتطلب توسيع النطاق، والعمل بمنهجية تقوم على التفكير والتعلم المستمر، لأن السياسات المستقبلية يجب أن تُبنى على أسس متينة من الحوكمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يكون الهدف هو ضمان توفر القيمة المشتركة والإبداع في المملكة، مع الالتزام بالمسؤولية في توفير تقنية أفضل لبناء أمة قوية.

وشددت على أن الميزة التنافسية الحقيقية اليوم تكمن في الاستثمار بسخاء في الشباب، الذين يتسمون بـالحيوية والقدرة على تحقيق الأهداف، مؤكدة أن الأمة لا تُبنى في جزر منعزلة، وفي هذا الإطار تلتزم الوزارة بـتطوير المهارات من خلال المبادرات، حيث يتم العمل مع أكثر من 40 جهة جامعية وخاصة في المملكة، بالإضافة إلى شراكات مع شركات دولية رائدة مثل “إنتل” و”أمازون”، وهذا التعاون يهدف إلى بناء واجتذاب الخبرات العملية للإسهام الفاعل في تعليم وتأهيل الشباب السعودي.

ولفتت “الراشد” إلى أن أحد أقوى العناصر هو تبني عقلية الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم بهدف النمو، والارتقاء بمستوى الجودة في التعليم، فالتعلم طيلة الحياة هو أداة قوية لاقتصاديات الأحجام، مشيرة إلى أن الوصول إلى المعرفة أصبح متاحًا اليوم لكل شخص يمتلك اتصالاً بالإنترنت، بصرف النظر عن موقعه الجغرافي.

وبيّنت أن أحد أهداف المملكة هو أن يمتلك كل طالب يتخرج من الجامعة مهارات الذكاء الاصطناعي، وأن العمل يتركز أولاً على بناء الثقافة وضمان الوصول إلى نطاق واسع من التعلم، يليه الرصد والمتابعة لضمان الأثر الإيجابي.

وأكدت “الراشد” سعي المملكة الدائم لتحقيق الشراكة الفعّالة، مع جهات دولية كالـأمم المتحدة والبنك الدولي، مبينة أن بناء الخبرات هو دور جوهري للسياسات، ويجب أولاً ضمان وجود قاعدة قوية من المهارات والقدرات، التي سيتم البناء عليها والاستمرار في تطويرها.