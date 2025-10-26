خبير دولي يحذر من خطر المخلّفات الحربية في غزة

حذّر خبير دولي من خطر المخلفات الحربية في قطاع غزة والتي قد تستمر ما بين 20 و30 عامًا.

ووصف خبير إزالة الذخائر في منظمة “هيومنيتي آند إنكلوشن” نيك أور وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، غزة بأنها حقل ألغام مرعب ودون خريطة محددة، مضيفًا أن فريقه المؤلف من سبعة خبراء سيبدأ الأسبوع المقبل بمسح مواقع البنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات والمخابز، لتحديد مواقع الذخائر الخطرة.

ولفت أور النظر إلى أن المشكلة تمتدّ إلى ما تحت الأرض، موضحًا أنه إذا كنا نتحدث عن إزالة كاملة، فهذا لن يحدث أبدًا، سنظل نعثر على هذه الذخائر لأجيال قادمة.