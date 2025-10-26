أمير الشرقية يُدشّن معرض وظائف 2025 وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ إقبال قياسي في انتخابات نيويورك البلدية الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الصندوق العقاري يُودع مليارًا و61 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني كاثرين كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرلندية تعليم الباحة يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين خبير دولي يحذر من خطر المخلّفات الحربية في غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية النمسا
حذّر خبير دولي من خطر المخلفات الحربية في قطاع غزة والتي قد تستمر ما بين 20 و30 عامًا.
ووصف خبير إزالة الذخائر في منظمة “هيومنيتي آند إنكلوشن” نيك أور وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، غزة بأنها حقل ألغام مرعب ودون خريطة محددة، مضيفًا أن فريقه المؤلف من سبعة خبراء سيبدأ الأسبوع المقبل بمسح مواقع البنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات والمخابز، لتحديد مواقع الذخائر الخطرة.
ولفت أور النظر إلى أن المشكلة تمتدّ إلى ما تحت الأرض، موضحًا أنه إذا كنا نتحدث عن إزالة كاملة، فهذا لن يحدث أبدًا، سنظل نعثر على هذه الذخائر لأجيال قادمة.