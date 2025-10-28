Icon

ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب Icon الاتحاد يفوز على النصر ويكمل عقد دور الـ8 بكأس الملك Icon واحات النخيل في العُلا.. محطات مضيئة لأشهر المطاعم العالمية Icon الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود Icon مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل Icon أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب  Icon مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي Icon ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم Icon طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة Icon تجمع طبي يناقش مستقبل رعاية الأورام النسائية والوراثية.. الخميس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مشاركة واسعة من الجهات والزوار

ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ مساءً
ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب
المواطن - فريق التحرير

اختُتمت يوم أمس فعاليات ملتقى دِراية 2 – وعي يحميك في مركز المغواة بمدينة حائل، الذي نظمته جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي بمشاركة 55 جهة حكومية وأهلية وغير ربحية، قدّمت برامج توعوية وتفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وشهد الملتقى تنفيذ 30 ورشة عمل و8 منصات حوارية على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى أجنحة توعوية متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الصحة والحقوق والسلامة والأمن السيبراني والمهارات الحياتية، وسط إقبال كبير من الزوار الذين استفادوا من تجربة معرفية تجمع بين الفائدة والمتعة.

وأكد الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث نجاح الملتقى في تحقيق أهدافه التوعوية، مشيرًا إلى أن الملتقى يسعى إلى تمكين الفرد بالوعي الذي يحميه في حياته اليومية، وجعل المواقف الصعبة فرصًا للتعلم واتخاذ القرار السليم، بما يسهم في رفع جودة حياة المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي الملتقى امتدادًا لنسخته الأولى ليواصل رسالته في تعزيز الوعي الوقائي والمسؤولية المجتمعية، وتقديم محتوى تثقيفي وتطبيقي يدعم تنمية المهارات الحياتية واتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف المفاجئة.

وثمّنت الجائزة جهود جميع الشركاء والمشاركين والإعلاميين على ما قدّموه من إسهامات في إنجاح هذه التظاهرة الوطنية، مؤكدة استمرار المبادرات النوعية التي تلامس احتياجات المجتمع وترتقي بوعيه وسلوكه

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد