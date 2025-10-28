ختام فعاليات ملتقى “دِراية 2 – وعي يحميك” بحائل ب

اختُتمت يوم أمس فعاليات ملتقى دِراية 2 – وعي يحميك في مركز المغواة بمدينة حائل، الذي نظمته جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي بمشاركة 55 جهة حكومية وأهلية وغير ربحية، قدّمت برامج توعوية وتفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وشهد الملتقى تنفيذ 30 ورشة عمل و8 منصات حوارية على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى أجنحة توعوية متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الصحة والحقوق والسلامة والأمن السيبراني والمهارات الحياتية، وسط إقبال كبير من الزوار الذين استفادوا من تجربة معرفية تجمع بين الفائدة والمتعة.

وأكد الأمين العام لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث نجاح الملتقى في تحقيق أهدافه التوعوية، مشيرًا إلى أن الملتقى يسعى إلى تمكين الفرد بالوعي الذي يحميه في حياته اليومية، وجعل المواقف الصعبة فرصًا للتعلم واتخاذ القرار السليم، بما يسهم في رفع جودة حياة المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي الملتقى امتدادًا لنسخته الأولى ليواصل رسالته في تعزيز الوعي الوقائي والمسؤولية المجتمعية، وتقديم محتوى تثقيفي وتطبيقي يدعم تنمية المهارات الحياتية واتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف المفاجئة.

وثمّنت الجائزة جهود جميع الشركاء والمشاركين والإعلاميين على ما قدّموه من إسهامات في إنجاح هذه التظاهرة الوطنية، مؤكدة استمرار المبادرات النوعية التي تلامس احتياجات المجتمع وترتقي بوعيه وسلوكه