ختام مزاد الهجن بمبيعات وصلت مليون ونصف مليون ريال بمعرض الصقور

اختتم اليوم مزاد الهجن بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي أتاح منصةً لعرض وبيع نخبة السلالات العربية الأصيلة، ودعم ملاك الهجن، وتعزيز استدامة هذا القطاع الواعد، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن.

وشهد المزاد على مدى ثلاثة أيام عرض (43) مطية بين قعدان وبكار، بيع منها (26) مطية بمليون و (500) ألف ريال، فيما بلغت قيمة أغلى مطية وهي البكرة (دهامة) 200 ألف ريال بيعت في اليوم الأول للمزاد.

وبيعت في اليوم الثالث والأخير (9) مطايا متنوعة بين قعدان وبكار بمبلغ (345) ألف ريال، إذ وصل سعر أعلى مطية مبلغ (85) ألف ريال.

وأقيم المزاد وفق ضوابط تضمن شفافية البيع وحماية حقوق المشاركين، وتشمل تسديد قيمة الصفقة خلال يوم واحد من انتهائها، مع اشتراط موافقة لجنة المزاد على إتمام البيع واعتماد الشراء رسميًّا.

وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي للهجن في المعرض بصفته راعيًا مشاركًا للمرة الأولى في تاريخه، وللمرة الثالثة على التوالي ضمن مشاركاته في فعاليات المعرض، تأكيدًا لدوره في إبراز رياضة الهجن بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والموروث الثقافي للمملكة.

