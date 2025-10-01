خدمة رقمية جديدة عبر توكلنا للتحقق من تراخيص وتصاريح إدارة النفايات

أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق “توكلنا”في إطار تعزيز التحول الرقمي والتكامل مع المنصات الحكومية الذكية.

وتتيح الخدمة للمرخصين والمصرحين لأنشطة إدارة النفايات التحقق بسهولة من تراخيصهم وتصاريحهم، سواء كانت سارية أو منتهية، مع عرض كامل للتفاصيل بما في ذلك تواريخ الإصدار والانتهاء، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات.

وتُمكّن الجهات والأفراد الراغبين في التعاقد مع المنشآت من التأكد من نظامية تراخيصها عبر التطبيق، ما يدعم موثوقية التعاملات ويحدّ من التعاقد مع الجهات غير النظامية والعشوائية.

وأكّد المتحدث الرسمي لـ”موان” سلطان الحارثي أن إطلاق الخدمة يعكس حرص المركز الدائم على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وتكامل الجهود المشتركة لتطوير الخدمات والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن المركز يضع تجربة المستفيد في صدارة أولوياته، ويحرص على تبني أحدث الحلول الرقمية التي تحقق مستهدفات التحول الرقمي الوطني.

وأكّد أن هذه الخطوة تجسد التزام “موان” الدائم بالمشاركة الفاعلة في المنظومة الحكومية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تضمن تقديم خدمات مبتكرة وموثوقة، وتحقق أعلى معايير الجودة بما يرسّخ موقع المركز جهة رائدة في إدارة النفايات وداعمة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة.