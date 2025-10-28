خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر

Icon

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية إصدار بطاقة الهوية الوطنية “بدل مفقود” إلكترونيًا عبر تطبيق “أبشر”، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الخدمات الرقمية للمواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.

وبيّنت الأحوال المدنية أن الخدمة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية وطلب إصدار بدل مفقود إلكترونياً، مع إمكانية توصيل البطاقة الجديدة إلى العنوان الوطني للمستفيد المسجل في “أبشر” بشكل مباشر.

خطوات إصدار الهوية الوطنية بدل مفقود

وأشارت إلى أن خطوات إصدار الهوية الوطنية “بدل مفقود” عبر التطبيق تتمثل في ما يلي:

تسجيل الدخول إلى تطبيق “أبشر”.

اختيار “خدمات الهوية الوطنية”.

النقر على “إعادة إصدار الهوية الوطنية”.

اختيار خيار “الهوية مفقودة”.

وأكدت الأحوال المدنية أن هذه الخدمة تأتي ضمن مساعي وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيدين بما يواكب التحول الرقمي في القطاعات الحكومية.

