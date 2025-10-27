Icon

خطوات إصدار شهادة وفاة بدل مفقود عبر منصة أبشر

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
خطوات إصدار شهادة وفاة بدل مفقود عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

أوضحت منصة أبشر بالتفصيل خطوات طلب إصدار شهادة وفاة بدل مفقود، والتي يمكن إتمامها بسهولة إلكترونيًا.

إصدار شهادة وفاة بدل مفقود

وقالت منصة أبشر، في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “تتيح خدمة طلب شهادة وفاة بدل مفقود للمواطنين طلب إصدار شهادة وفاة بدل مفقود لأحد أفراد الأسرة إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية”.

وحددت منصة أبشر طريقة تنفيذ الخدمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى موقع أبشر
  • اختيار خدمات الأحوال المدنية من خدماتي
  • ثم اختيار خدمات شهادة الوفاة
  • اختيار خدمة طلب شهادة وفاة بدل مفقود.

