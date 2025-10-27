خطوات إصدار شهادة وفاة بدل مفقود عبر منصة أبشر درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى القبض على وافد اعتدى على قائد مركبة ومرافقه في الرياض الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي التدريب التقني ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور
أوضحت منصة أبشر بالتفصيل خطوات طلب إصدار شهادة وفاة بدل مفقود، والتي يمكن إتمامها بسهولة إلكترونيًا.
وقالت منصة أبشر، في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “تتيح خدمة طلب شهادة وفاة بدل مفقود للمواطنين طلب إصدار شهادة وفاة بدل مفقود لأحد أفراد الأسرة إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية”.
وحددت منصة أبشر طريقة تنفيذ الخدمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:
