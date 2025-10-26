Icon

خطوات إصدار نسخة محدّثة من شهادة الميلاد عبر أبشر

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٠ مساءً
خطوات إصدار نسخة محدّثة من شهادة الميلاد عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت منصة أبشر عن إطلاق خدمة جديدة تُمكّن المواطنين والمقيمين من إصدار نسخة محدَّثة من شهادة الميلاد لهم أو لأفراد أسرهم بكل سهولة، مع إمكانية إيصال الوثيقة إلى العنوان المسجَّل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

وأوضحت المنصة أن الخدمة متاحة لشهادات الميلاد الصادرة عبر أبشر، وتأتي بعد إتمام طلب تعديل أي من بيانات الشهادة.

آلية الاستفادة من الخدمة

-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

-اختيار خدماتي ثم خدمات الأحوال المدنية.

-الدخول إلى خدمات شهادة الميلاد.

-اختيار تحديث شهادة الميلاد واستكمال الطلب.

وتتيح الخدمة إنجاز التحديث وإصدار النسخة المحدثة إلكترونيًا مع خيار التوصيل، ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين ويعزّز التحوّل الرقمي في خدمات الأحوال المدنية.

