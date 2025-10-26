خطوات إصدار نسخة محدّثة من شهادة الميلاد عبر أبشر جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك” “بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025
أعلنت منصة أبشر عن إطلاق خدمة جديدة تُمكّن المواطنين والمقيمين من إصدار نسخة محدَّثة من شهادة الميلاد لهم أو لأفراد أسرهم بكل سهولة، مع إمكانية إيصال الوثيقة إلى العنوان المسجَّل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
وأوضحت المنصة أن الخدمة متاحة لشهادات الميلاد الصادرة عبر أبشر، وتأتي بعد إتمام طلب تعديل أي من بيانات الشهادة.
-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
-اختيار خدماتي ثم خدمات الأحوال المدنية.
-الدخول إلى خدمات شهادة الميلاد.
-اختيار تحديث شهادة الميلاد واستكمال الطلب.
وتتيح الخدمة إنجاز التحديث وإصدار النسخة المحدثة إلكترونيًا مع خيار التوصيل، ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين ويعزّز التحوّل الرقمي في خدمات الأحوال المدنية.