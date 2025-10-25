خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر

هيئة النقل: ضبط 741 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق جائزة أفضل فريق في دول مجلس التعاون جورجيا تعتقل 3 صينيين لمحاولتهم شراء يورانيوم بـ400 ألف دولار حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير أمير الشرقية يفتتح معرض وظائف 2025م.. غدًا خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده ارتفاع أسعار الذهب في السعودية ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع
حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة أبشر.
وأوضح المرور، أن خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات تتطلب الدخول على منصة أبشر، واختيار “خدماتي” والدخول إلى “الخدمات العامة، واختيار “تقارير أبشر”.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد طلب تقرير بيانات المركبات، و”المراجعة والتأكيد على بيانات التقرير، ودفع الرسوم واستكمال الطلب.
تعرّف على خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة #أبشر. #المرور_السعودي pic.twitter.com/yRvtjryvH4
— المرور السعودي (@eMoroor) October 24, 2025