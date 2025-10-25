Icon

هيئة النقل: ضبط 741 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق جائزة أفضل فريق في دول مجلس التعاون Icon جورجيا تعتقل 3 صينيين لمحاولتهم شراء يورانيوم بـ400 ألف دولار Icon حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير Icon أمير الشرقية يفتتح معرض وظائف 2025م.. غدًا Icon خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده Icon ارتفاع أسعار الذهب في السعودية Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٤ مساءً
خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة أبشر.

خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات

وأوضح المرور، أن خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات تتطلب الدخول على منصة أبشر، واختيار “خدماتي” والدخول إلى “الخدمات العامة، واختيار “تقارير أبشر”.

قد يهمّك أيضاً
اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من الخدمات المؤتمتة عبر منصة أبشر

اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من الخدمات المؤتمتة عبر منصة أبشر

برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر

برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر...

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد طلب تقرير بيانات المركبات، و”المراجعة والتأكيد على بيانات التقرير، ودفع الرسوم واستكمال الطلب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر
أخبار رئيسية

برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يدشّن 4...

أخبار رئيسية
اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من الخدمات المؤتمتة عبر منصة أبشر
أخبار رئيسية

اللواء المربع: هدفنا الوصول لـ 100% من...

أخبار رئيسية