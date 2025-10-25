خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر

حددت الإدارة العامة للمرور، بالتفصيل خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة أبشر.

خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات

وأوضح المرور، أن خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات تتطلب الدخول على منصة أبشر، واختيار “خدماتي” والدخول إلى “الخدمات العامة، واختيار “تقارير أبشر”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديد طلب تقرير بيانات المركبات، و”المراجعة والتأكيد على بيانات التقرير، ودفع الرسوم واستكمال الطلب.