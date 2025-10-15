خطوات الحصول على شريحة بيانات البرنت في دقيقة واحدة

استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات الحصول على شريحة بيانات “البرنت”.

الحصول على شريحة بيانات البرنت

وقالت الأحوال المدنية عبر منصة إكس: إن العملية سابقًا كانت تستغرق من 3 – 4 ساعات؛ حيث كان يقوم المواطن بزيارة القطاع الراغب بالحصول على بياناته، ثم يقوم القطاع بتزويد المواطن بخطاب موجه للأحوال المدنية للحصول على شريحة البيانات.

وبعد ذلك يقوم المواطن بزيارة مكتب الأحوال المدنية وتزويدهم بالخطاب، ثم يقوم موظف الأحوال المدنية بطباعة شريحة البيانات وإعطائها للمواطن، ثم يقوم المواطن بالرجوع للقطاع وإعطائه شريحة البيانات، بينما حالياً أصبحت الخدمة لا تحتاج إلا دقيقة واحدة حيث يقوم المواطن بالخطوات التالية:

– الدخول على حساب المستفيد في أبشر.

– الدخول على خدمة بياناتي.

– تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان.