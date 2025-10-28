Icon

خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
خطوات تغيير كلمة المرور في توكلنا
المواطن - فريق التحرير

أوضح تطبيق توكلنا خطوات تغيير كلمة المرور الخاصة بالمستفيدين.

وقال توكلنا عبر منصة إكس، ردًا على استفسارات في هذا الشأن: إنه يمكن تغيير كلمة المرور من خلال صفحة تسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم ثم النقر على أيقونة هل نسيت كلمة المرور.

يذكر أن التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” يضم أكثر من (1000) خدمة رقمية تقدمها أكثر من (250) جهة مختلفة متوفرة بسبعة لغات مختلفة ومتاحة في جميع دول العالم، عبر منصة رقمية موحدة تعكس نجاح جهود التحول الرقمي بالمملكة في بناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويمكن استعراض الخدمات عبر “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من واجهات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.

