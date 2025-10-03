خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر.. توضيح من المرور 

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف وظائف شاغرة بمركز نظم الموارد الحكومية الأمن البيئي يستعرض أحدث التقنيات والآليات بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بيع صقر طرح بـ100 ألف ريال في افتتاح مزاد نادي الصقور السعودي 2025
استعرضت الإدارة العامة للمرور، طريقة الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر، والتي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.
وأكدت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن الخدمة يمكن الحصول عليها بتسجيل الدخول لمنصة أبشر واختيار الخدمات الإلكترونية واختيار المركبات إدارة المركبات، نقل اللوحات، ثم اختيار طلب جديد.
وتابعت، أنه يلي تلك الخطوات اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر، ادخال بيانات الطرف الآخر، ادخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى، مراجعة الطلب ودفع الرسوم.
وتتيح الخدمة عدة مزايا تشمل، ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، استلام رخص السير من خلال الناقل البريدي.