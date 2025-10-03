خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر.. توضيح من المرور 

Icon

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

استعرضت الإدارة العامة للمرور، طريقة الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر، والتي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.

وأكدت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن الخدمة يمكن الحصول عليها بتسجيل الدخول لمنصة أبشر واختيار الخدمات الإلكترونية واختيار المركبات إدارة المركبات، نقل اللوحات، ثم اختيار طلب جديد.

وتابعت، أنه يلي تلك الخطوات اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر، ادخال بيانات الطرف الآخر، ادخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى، مراجعة الطلب ودفع الرسوم.

وتتيح الخدمة عدة مزايا تشمل، ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، استلام رخص السير من خلال الناقل البريدي.

