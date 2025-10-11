Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملات الميدانية المشتركة

خلال أسبوع.. ضبط 21403 مخالفين بينهم 29 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٨ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 21403 مخالفين بينهم 29 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 10/ 04/ 1447هـ الموافق 02/ 10/ 2025م إلى 16/ 04/ 1447هـ الموافق 08/ 10/ 2025م، عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21403) مخالفين، منهم (12439) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4650) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(4314) مخالفًا لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 14750 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 14750 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط أكثر من 3 ملايين و600 ألف مخالف في المملكة

ضبط أكثر من 3 ملايين و600 ألف مخالف في المملكة

الحملات الميدانية المشتركة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1874) شخصًا (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، وجنسيات آخرى (1%)، كما تم ضبط (36) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط (29) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (31344) وافدًا مخالفًا، منهم (29840) رجلًا، و(1504) نساء.
خامسًا: تم إحالة (23824) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2764) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11849) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان
السعودية اليوم

القبض على مقيم لنقله مخالفين لنظام أمن...

السعودية اليوم