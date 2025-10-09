خُطى مكة.. تطبيق ذكي للتنبؤ بحالات الازدحام في المشاعر المقدسة

قدّم ثلاثة باحثين سعوديين من جامعة حائل، مشروعًا مبتكرًا للتنبؤ بحالات الازدحام في المشاعر المقدسة، من خلال “تطبيق ذكي” يتم إدارته بالتنسيق بين عدة جهات، بهدف دعم جهود الجهات المعنية لتحسين إدارة الحشود خلال مواسم الحج والعمرة.

وأوضح الباحث مشعل بن عيسى الشمري، أن المشروع البحثي الذي قدمه بمسمى “خُطى مكة” بالشراكة مع الباحثين الدكتور غربي الشمري، وشوق الشمري خلال مشاركتهم في النسخة الـ 25 من “ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة” الذي تنظمه جامعة ام القرى، وتعقد أعماله بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، يتضمن استكشاف إمكانيات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن لتعزيز كفاءة العمليات التنظيمية، وتقديم حلول تقنية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج والعمرة، وتطوير آليات تواصل تفاعلية تخدم التنوع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن، وتضمن وصول المعلومات بدقة لجميع المستفيدين من خلال التطبيق الذكي.

وأفاد الشمري في حديثه لـ”وكالة الأنباء السعودية”، أن التطبيق يمثّل إطارًا تقنيًا داعمًا لجهود إدارة الحشود من خلال دمج تقنيات الملاحة اللحظية والتوجيه العملي، والتحليل التنبؤي ضمن منصة رقمية متكاملة، عبر عرض مستويات الكثافة البشرية عبر خريطة تفاعلية مدعومة بالتمييز اللوني ونظام استشعار استباقي يوفر للمستخدمين بدائل عملية تسهم في الحد من الازدحام ودعم جهد تحسين تجربة الحركة في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن التطبيق الذكي يهدف إلى دعم الإستراتيجيات التنظيمية المعمول بها من خلال توفير بيانات دقيقة وقراءات تحليلية، تعزّز قدرة صنّاع القرار على التدخل المبكّر، ورفع كفاءة إدارة الحشود، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.