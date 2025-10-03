درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ43 مئوية والسودة 12

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة ببعض مناطق ومدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ43 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية والمدينة المنورة والأحساء 39، ووادي الدواسر وشرورة 38 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن جدة والدمام والخرج 37، الرياض وجازان وبريدة والقنفذة 36، أبها 29، الباحة 28، السودة 22 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها والقريات 16، الباحة 18، الطائف 22، الرياض 23، الدمام 25، العلا والأحساء 26، جدة والمدينة المنورة 27، جازان 30، مكة المكرمة 32 درجة مئوية.