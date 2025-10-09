درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ39 درجة

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لدرجات الحرارة اليوم الخميس ببعض مناطق ومدن المملكة.
وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ39 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 14 درجة مئوية والدمام وبريدة 38، الرياض 37، تبوك 36 درجة مئوية.
كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن جدة وسكاكا وعرعر وجازان 35، حائل 34، نجران 32، أبها 27، الباحة 26 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: أبها 14، الباحة 17، حائل وتبوك 19، بريدة 20، الرياض وعرعر 21، المدينة المنورة 26، جدة 28، جازان 29، مكة المكرمة 30 درجة مئوية.