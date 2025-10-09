درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ39 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لدرجات الحرارة اليوم الخميس ببعض مناطق ومدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ39 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 14 درجة مئوية والدمام وبريدة 38، الرياض 37، تبوك 36 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن جدة وسكاكا وعرعر وجازان 35، حائل 34، نجران 32، أبها 27، الباحة 26 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: أبها 14، الباحة 17، حائل وتبوك 19، بريدة 20، الرياض وعرعر 21، المدينة المنورة 26، جدة 28، جازان 29، مكة المكرمة 30 درجة مئوية.