درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وينبع 39 درجة والسودة 7

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس على بعض مدن المملكة.
وبحسب مركز الأرصاد، تسجل مكة المكرمة وينبع أعلى درجة حرارة بـ39 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ 7 درجات مئوية، وجدة والقنفذة 37، جازان 36 درجة مئوية.
كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة والدمام والعلا والأحساء وحفر الباطن ورفحاء 35 درجة مئوية، الرياض وسكاكا 33، الخرج والمجمعة 32، أبها والباحة 23، السودة 17 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 7، أبها 13، الباحة 14، تبوك وبريدة وسكاكا والمجمعة ووادي الدواسر 18، الرياض والأحساء وحفر الباطن 20، المدينة المنورة 21، جدة 26، مكة المكرمة 28 درجة مئوية.