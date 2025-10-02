Icon

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 43 والسودة 12

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 43 والسودة 12
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة الكبرى والصغرى اليوم الخميس ببعض مناطق ومدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ43 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية والأحساء 40، المدينة المنورة ووادي الدواسر وشرورة 39 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض والخرج وينبع 38، المجمعة والعلا وحفر الباطن 37، جدة 36، أبها 29، الباحة 28، السودة 22 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 16، الباحة 17، الرياض 24، الدمام 25، الأحساء 26، جدة والمدينة المنورة 27، جازان 30، مكة المكرمة 31 درجة مئوية.

