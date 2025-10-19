Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ41 مئوية والسودة الأدنى

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٣ مساءً
درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ41 مئوية والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تسجل جدة أعلى درجة حرارة بـ41 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ 7 درجات مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأوضح مركز الأرصاد، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جدة 41 درجة مئوية، مكة المكرمة 40، الأحساء 37، الدمام 36، المدينة المنورة 35 درجة مئوية.

الأرصاد : أمطار على 3 مناطق وتساقط الثلوج على جبل اللوز

متحدث الأرصاد: موجة ممطرة تبدأ غدًا وتستمر حتى الأحد القادم

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض وبريدة وجازان 34، تبوك وسكاكا 33، الطائف 27، الباحة وأبها 23، السودة 17 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 7، أبها 14، الباحة 15، الطائف 17، الرياض 21، المدينة المنورة والأحساء 22، جدة 26، جازان 28، مكة المكرمة 29 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الشرقية من المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.

