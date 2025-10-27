درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، توقعاته بشأن درجات الحرارة على مناطق المملكة وبعض محافظاتها.

وتفصيلا، فقد سجلت مكة المكرمة وجدة أعلى درجات الحرارة بـ37 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بلغت 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة العظمى تراوحت بين 23 و37 درجة مئوية في مختلف المناطق، إذ بلغت في الرياض 32.

أما في المدينة المنورة فسجلت درجات الحرارة 33 مئوية، والدمام 34، وتبوك 31، وبريدة 32، وسكاكا 32، وعرعر 31، ونجران 30، وحائل 29، وجازان 33، والباحة 24، وأبها 23 درجة مئوية.