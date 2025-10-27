درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى القبض على وافد اعتدى على قائد مركبة ومرافقه في الرياض الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي التدريب التقني ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، توقعاته بشأن درجات الحرارة على مناطق المملكة وبعض محافظاتها.
وتفصيلا، فقد سجلت مكة المكرمة وجدة أعلى درجات الحرارة بـ37 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بلغت 12 درجة مئوية.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة العظمى تراوحت بين 23 و37 درجة مئوية في مختلف المناطق، إذ بلغت في الرياض 32.
أما في المدينة المنورة فسجلت درجات الحرارة 33 مئوية، والدمام 34، وتبوك 31، وبريدة 32، وسكاكا 32، وعرعر 31، ونجران 30، وحائل 29، وجازان 33، والباحة 24، وأبها 23 درجة مئوية.