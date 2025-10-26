درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المسجَّلة اليوم الأحد في مختلف مناطق المملكة، حيث تراوحت بين 23 و37 درجة مئوية.

وسجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ 36 درجة، ثم جدة والمدينة المنورة بـ 35 درجة، فيما كانت أبها الأبرد بدرجة بلغت 23 مئوية فقط، فيما جاءت الرياض بدرجة 33 مئوية.

أما بريدة وجازان فسجلت درجة الحرارة 34، بينما بلغت في نجران 29، وفي تبوك وحائل وعرعر وسكاكا 31 إلى 32 مئوية، والباحة سجلت 26 درجة فقط.

توقعات حالة الطقس

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما حالة الرياح السطحية الخليج العربي ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 27 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.