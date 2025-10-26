Icon

العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية Icon التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الدراسي العاشر Icon أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية Icon تعليم عسير يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق Icon شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه بسلاح أبيض Icon دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو Icon التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة Icon اختتام تمرين «السيف الأزرق – 4» بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل Icon ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المسجَّلة اليوم الأحد في مختلف مناطق المملكة، حيث تراوحت بين 23 و37 درجة مئوية.

وسجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية، تلتها الدمام بـ 36 درجة، ثم جدة والمدينة المنورة بـ 35 درجة، فيما كانت أبها الأبرد بدرجة بلغت 23 مئوية فقط، فيما جاءت الرياض بدرجة 33 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وينبع 39 درجة والسودة 7

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وينبع 39 درجة والسودة 7

أما بريدة وجازان فسجلت درجة الحرارة 34، بينما بلغت في نجران 29، وفي تبوك وحائل وعرعر وسكاكا 31 إلى 32 مئوية، والباحة سجلت 26 درجة فقط.

توقعات حالة الطقس

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
أما حالة الرياح السطحية الخليج العربي ستكون -بمشيئة الله تعالى- شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 – 27 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
أخبار رئيسية

طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة...

أخبار رئيسية
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وينبع 39 درجة والسودة 7
السعودية اليوم

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وينبع 39...

السعودية اليوم
درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ41 مئوية والسودة الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ41...

السعودية اليوم