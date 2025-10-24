دواء جديد لإنقاص الوزن دون حقن أو هرمونات

ابتكار سعودي يسرع التشخيص في المستشفيات من ساعتين إلى 3 دقائق الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة ميليسا تجتاح الكاريبي وتحذير من احتمال اشتدادها الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
أعلن علماء من جامعة بريستول البريطانية عن نتائج واعدة لتجارب سريرية أجريت على دواء جديد يُدعى “سيرونا” ويتميز بكونه خاليًا من الهرمونات ولا يتطلب الحقن، مما يجعله خيارًا مريحًا وآمنًا لفقدان الوزن.
الدواء يأتي على شكل أقراص تحتوي على مادة “هيدروجيل” البوليمرية الآمنة، والتي تتمدد داخل المعدة لتمنح شعورًا بالشبع، مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة يوميًا بمعدل 400 سعرة حرارية.
وقد أظهرت التجارب أن المرضى فقدوا ما يصل إلى 13.5% من كتلة أجسامهم خلال ستة أشهر دون الحاجة إلى نظام غذائي صارم أو إشراف طبي دقيق.