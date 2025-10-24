Icon

صحة وطب‎

دواء جديد لإنقاص الوزن دون حقن أو هرمونات

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
دواء جديد لإنقاص الوزن دون حقن أو هرمونات
المواطن - واس

أعلن علماء من جامعة بريستول البريطانية عن نتائج واعدة لتجارب سريرية أجريت على دواء جديد يُدعى “سيرونا” ويتميز بكونه خاليًا من الهرمونات ولا يتطلب الحقن، مما يجعله خيارًا مريحًا وآمنًا لفقدان الوزن.

الدواء يأتي على شكل أقراص تحتوي على مادة “هيدروجيل” البوليمرية الآمنة، والتي تتمدد داخل المعدة لتمنح شعورًا بالشبع، مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة يوميًا بمعدل 400 سعرة حرارية.

وقد أظهرت التجارب أن المرضى فقدوا ما يصل إلى 13.5% من كتلة أجسامهم خلال ستة أشهر دون الحاجة إلى نظام غذائي صارم أو إشراف طبي دقيق.

