دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي

أعلنت مجموعة دوبيزل، وهي منصة رقمية للإعلانات المبوبة تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم الاثنين، أنها تعتزم طرح حصة نسبتها 30.34% في طرح عام أولي في سوق دبي المالي.

وستطرح دوبيزل أسهماً عادية بقيمة 1.25 مليار، على أن يستمر تلقي الطلبات من الأفراد والمؤسسات من 23 أكتوبر حتى 29 من الشهر نفسه.

دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها

ومن المقرر الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 30 أكتوبر، على أن يجري تخصيص الأسهم في الرابع من نوفمبر، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في السادس من الشهر نفسه، وفق وكالة “رويترز”.

وسيشمل الطرح العام الأولي أسهماً مُصدَرة حديثاً، بالإضافة إلى أسهم حالية يطرحها مساهمون حاليون. وأعلنت دوبيزل أن مجموعة بروسوس الهولندية، أكبر مساهم في مجموعة دوبيزل، التزمت باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي.

وسيكون مورغان ستانلي وبنك الإمارات دبي الوطني وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي المنسقين العالميين المشتركين للطرح العام الأولي، بينما سيكون كل من بنك أبوظبي التجاري وباركليز والمجموعة المالية هيرميس القابضة المديرين المشتركين للاكتتاب.

وسجلت الإمارات طفرة في الاكتتابات خلال السنوات القليلة الماضية، بدعم من عمليات إدراج ضخمة لشركات مدعومة من الدولة وأخرى خاصة، بما في ذلك شركات عقارية مثل مساكن دبي ريت.

وشهدت دبي، وهي مركز للأعمال والسياحة في منطقة الخليج، طفرة عقارية بعد جائحة كورونا، مدفوعة بالاستثمار الأجنبي وإصلاحات تتعلق بالإقامة قادتها الحكومة. وتجاوز عدد سكان المدينة أربعة ملايين نسمة في أغسطس آب، وفقاً لتقديرات الحكومة.

وتُدير مجموعة دوبيزل محفظة من منصات الأسواق الإلكترونية والإعلانات المبوبة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا، وتتركز أنشطتها بشكل رئيسي في أسواق العقارات والسيارات.