Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
الشركة ستطرح 1.25 مليار سهم عادي

دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت مجموعة دوبيزل، وهي منصة رقمية للإعلانات المبوبة تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم الاثنين، أنها تعتزم طرح حصة نسبتها 30.34% في طرح عام أولي في سوق دبي المالي.

وستطرح دوبيزل أسهماً عادية بقيمة 1.25 مليار، على أن يستمر تلقي الطلبات من الأفراد والمؤسسات من 23 أكتوبر حتى 29 من الشهر نفسه.

دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها

ومن المقرر الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 30 أكتوبر، على أن يجري تخصيص الأسهم في الرابع من نوفمبر، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في السادس من الشهر نفسه، وفق وكالة “رويترز”.

وسيشمل الطرح العام الأولي أسهماً مُصدَرة حديثاً، بالإضافة إلى أسهم حالية يطرحها مساهمون حاليون. وأعلنت دوبيزل أن مجموعة بروسوس الهولندية، أكبر مساهم في مجموعة دوبيزل، التزمت باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي.

وسيكون مورغان ستانلي وبنك الإمارات دبي الوطني وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي المنسقين العالميين المشتركين للطرح العام الأولي، بينما سيكون كل من بنك أبوظبي التجاري وباركليز والمجموعة المالية هيرميس القابضة المديرين المشتركين للاكتتاب.

وسجلت الإمارات طفرة في الاكتتابات خلال السنوات القليلة الماضية، بدعم من عمليات إدراج ضخمة لشركات مدعومة من الدولة وأخرى خاصة، بما في ذلك شركات عقارية مثل مساكن دبي ريت.

وشهدت دبي، وهي مركز للأعمال والسياحة في منطقة الخليج، طفرة عقارية بعد جائحة كورونا، مدفوعة بالاستثمار الأجنبي وإصلاحات تتعلق بالإقامة قادتها الحكومة. وتجاوز عدد سكان المدينة أربعة ملايين نسمة في أغسطس آب، وفقاً لتقديرات الحكومة.

وتُدير مجموعة دوبيزل محفظة من منصات الأسواق الإلكترونية والإعلانات المبوبة في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا، وتتركز أنشطتها بشكل رئيسي في أسواق العقارات والسيارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد