Icon

دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو Icon التأمينات توضح ضوابط وشروط صرف تعويض الأمومة Icon اختتام تمرين «السيف الأزرق – 4» بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل Icon ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية Icon فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية Icon مانشستر يونايتد يفوز على برايتون Icon ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة Icon إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية Icon الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن Icon رصد مذنب ليمون في سماء القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتمت اليوم, منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”، إذ واصل فريق النصر صدارته بختام هذه الجولة برصيد (18) نقطة بفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني بـ (15) نقطة، وذلك بعد فوزه على نظيره الحزم بنتيجة (2-0) الذي بقي عند خمسة نقاط في المركز (14).

ففي افتتاح منافسات الجولة, تغلب الرياض على ضيفه الخلود بهدف مقابل لاشيء, رافعًا رصيده لـ 6 نقاط بالمركز الـ(13)، وبقي الخلود عند 9 نقاط محتلًا المرتبة التاسعة، في حين تفوق التعاون على الفيحاء بهدفين لهدف وضعته في المركز الثاني بـ (15) نقطة, وتجمد رصيد الفيحاء عند 8 نقاط في المركز العاشر.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن

الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن

الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن

الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن

وفي بريدة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تلقى النجمة خساره من ضيفه الأهلي بهدف دون رد، ليبقى النجمة أخيرًا في سلم الترتيب بدون نقاط، والأهلي للنقطة (12) في المركز الخامس، وتمكن الفتح من كسب ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، رافعًا رصيده للنقطة الرابعة في المركز (15)، وبقي الاتفاق عند النقطة السابعة في المركز (11)، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة نيوم وضيفه الخليج, ليبقى نيوم ثامنًا برصيد عشر نقاط, والخليج بذات الرصيد النقطي محتلًا المركز السادس.

وعلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة, تمكن الهلال من تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة (2-0), في قمة جماهيرية شهدت أداءً قويًا, قدم خلالها الهلال عرضًا فنيًا مميزًا استحق به نقاط المباراة, ليصل الهلال للنقطة (14) في المركز الثالث, وبقي الاتحاد سابعًا بعشر نقاط.

وانتهت مواجهة القادسية وضيفه الأخدود بالتعادل السلبي, وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده للنقطة (14) في المركز الرابع, والخليج سادسًا بعشر نقاط, وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الشباب وضمك, ليصل الشباب للنقطة السادسة في المركز (12), وضمك في المركز (16) بنقطتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة
أخبار رئيسية

الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في...

أخبار رئيسية
النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
الرياضة

النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال...

الرياضة
الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن
الرياضة

الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد...

الرياضة
الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع بدوري روشن
الرياضة

الأهلي يفوز على النجمة ويصعد للمركز الرابع...

الرياضة