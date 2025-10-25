دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو

اختتمت اليوم, منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”، إذ واصل فريق النصر صدارته بختام هذه الجولة برصيد (18) نقطة بفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني بـ (15) نقطة، وذلك بعد فوزه على نظيره الحزم بنتيجة (2-0) الذي بقي عند خمسة نقاط في المركز (14).

ففي افتتاح منافسات الجولة, تغلب الرياض على ضيفه الخلود بهدف مقابل لاشيء, رافعًا رصيده لـ 6 نقاط بالمركز الـ(13)، وبقي الخلود عند 9 نقاط محتلًا المرتبة التاسعة، في حين تفوق التعاون على الفيحاء بهدفين لهدف وضعته في المركز الثاني بـ (15) نقطة, وتجمد رصيد الفيحاء عند 8 نقاط في المركز العاشر.

وفي بريدة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تلقى النجمة خساره من ضيفه الأهلي بهدف دون رد، ليبقى النجمة أخيرًا في سلم الترتيب بدون نقاط، والأهلي للنقطة (12) في المركز الخامس، وتمكن الفتح من كسب ضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، رافعًا رصيده للنقطة الرابعة في المركز (15)، وبقي الاتفاق عند النقطة السابعة في المركز (11)، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة نيوم وضيفه الخليج, ليبقى نيوم ثامنًا برصيد عشر نقاط, والخليج بذات الرصيد النقطي محتلًا المركز السادس.

وعلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة, تمكن الهلال من تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة (2-0), في قمة جماهيرية شهدت أداءً قويًا, قدم خلالها الهلال عرضًا فنيًا مميزًا استحق به نقاط المباراة, ليصل الهلال للنقطة (14) في المركز الثالث, وبقي الاتحاد سابعًا بعشر نقاط.

وانتهت مواجهة القادسية وضيفه الأخدود بالتعادل السلبي, وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده للنقطة (14) في المركز الرابع, والخليج سادسًا بعشر نقاط, وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة الشباب وضمك, ليصل الشباب للنقطة السادسة في المركز (12), وضمك في المركز (16) بنقطتين.