دوري روشن.. الهلال يتغلّب على الشباب بهدف دون رد

تغلّب الهلال على نظيره الشباب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا في الرياض اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب ليوناردو عند الدقيقة (36)، ليصل الهلال للنقطة (17) في المركز الثاني، والشباب عند النقطة السادسة محتلًا بها المركز (13).