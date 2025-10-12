Icon

في نظام إدارة استمرارية الأعمال

ديوان المظالم يُتوَّج بشهادة الآيزو العالمية

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
ديوان المظالم يُتوَّج بشهادة الآيزو العالمية
المواطن - فريق التحرير

حصل ديوان المظالم للمرة الثانية على التوالي على شهادة الآيزو (ISO 22301)، المعيار الدولي المعتمد لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS) على كافة خدمات وأعمال ديوان المظالم، وفق اعتماد المركز السعودي للاعتماد، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات إدارة استمرارية الأعمال على مستوى أعماله القضائية والإدارية وخدماته الرقمية.

ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للإنجاز الأول عام 2023 وبنطاق أوسع، ليبرهن قدرة ديوان المظالم المؤسسية في تفعيل فرق إدارة الأزمات والاستجابة السريعة لها، وتطبيق أعلى المعايير المحلية والعالمية؛ لضمان استمرارية الإنتاجية بكفاءة وجودة الخدمات دون انقطاع حتى في حالات الأزمات والطوارئ.
ويؤكد هذا الإنجاز اعترافًا عالميًا ومحليًا بكفاءة ديوان المظالم، وريادته في بناء منظومة عمل متكاملة، تعزز موثوقيته في تقديم خدمات عدلية رفيعة المستوى.

جامعة الملك سعود تبحث التعاون الأكاديمي مع ديوان المظالم

رئيس ديوان المظالم يدشن مركز إدارة العمليات القضائية

