ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا

تواصل الأنهار الجليدية في سويسرا الانحسار بوتيرة مقلقة، إذ سجلت البلاد رابع أكبر ذوبان سنوي على الإطلاق بنسبة بلغت 3% خلال عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الأنهار الجليدية السويسرية (GLAMOS) والأكاديمية السويسرية للعلوم.

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى الاحترار المناخي الناتج عن النشاط البشري، إضافة إلى شتاء ضعيف التساقط وصيف شديد الحرارة.

ويؤثر هذا الذوبان على الرياضات الشتوية، وعلى رأسها التزلج، ويهدد التوازن البيئي والمخزون المائي والطاقة الكهرومائية في جبال الألب الأوروبية.