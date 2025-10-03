Icon

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير Icon القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي Icon المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين الرياض ونيروبي عاصمة كينيا Icon القبض على 4 أشخاص لترويجهم أقراصًا ممنوعة في عسير Icon درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ43 مئوية والسودة 12 Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٦ مساءً
ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل الأنهار الجليدية في سويسرا الانحسار بوتيرة مقلقة، إذ سجلت البلاد رابع أكبر ذوبان سنوي على الإطلاق بنسبة بلغت 3% خلال عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الأنهار الجليدية السويسرية (GLAMOS) والأكاديمية السويسرية للعلوم.

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى الاحترار المناخي الناتج عن النشاط البشري، إضافة إلى شتاء ضعيف التساقط وصيف شديد الحرارة.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل مباراة إسبانيا ضد سويسرا المتوقع

تشكيل مباراة إسبانيا ضد سويسرا المتوقع

بالفيديو والصور.. فرنسا تكتسح سويسرا 5-2 وتقترب من دور الستة عشر

بالفيديو والصور.. فرنسا تكتسح سويسرا 5-2 وتقترب من دور الستة عشر

ويؤثر هذا الذوبان على الرياضات الشتوية، وعلى رأسها التزلج، ويهدد التوازن البيئي والمخزون المائي والطاقة الكهرومائية في جبال الألب الأوروبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد