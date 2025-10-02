رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية

أطلقت رئاسة الحرس الملكي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عددًا من المبادرات الرقمية النوعية والمنصات المتقدمة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن وتعزيز جودة الخدمات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مبادرات رقمية

جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتضم المبادرات التي جرى إطلاقها تفعيل خدمات التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” عبر إطلاق البطاقة الرقمية لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي، إضافة إلى تدشين مركز التعافي من الكوارث في السحابة الحكومية “ديم”، وعدد من الخدمات التقنية المتقدمة.

وتأتي هذه المبادرات امتدادًا للتكامل بين الجهات الحكومية في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع الاستجابة، وضمان حماية البيانات وفق الضوابط الوطنية، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة.