Icon

رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية Icon فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل Icon القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة Icon المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال Icon الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية Icon البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية Icon مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة Icon بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 7 مدن Icon هيئة العقار تُنفذ 44 جولة رقابية مشتركة خلال سبتمبر Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز التعاون بين الجانبين

رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٢ مساءً
رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت رئاسة الحرس الملكي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عددًا من المبادرات الرقمية النوعية والمنصات المتقدمة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن وتعزيز جودة الخدمات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مبادرات رقمية

جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

قد يهمّك أيضاً
رئاسة الحرس الملكي تعلن فتح التقديم على برامج التوظيف

رئاسة الحرس الملكي تعلن فتح التقديم على برامج التوظيف

فيديو وصور.. جانب من احتفالات رئاسة الحرس الملكي باليوم الوطني 90

فيديو وصور.. جانب من احتفالات رئاسة الحرس الملكي باليوم الوطني 90

وتضم المبادرات التي جرى إطلاقها تفعيل خدمات التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” عبر إطلاق البطاقة الرقمية لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي، إضافة إلى تدشين مركز التعافي من الكوارث في السحابة الحكومية “ديم”، وعدد من الخدمات التقنية المتقدمة.

وتأتي هذه المبادرات امتدادًا للتكامل بين الجهات الحكومية في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع الاستجابة، وضمان حماية البيانات وفق الضوابط الوطنية، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد