رئاسة السعودية للمركز الدولي للجان المراجعة يعكس مكانتها الدولية في الحوكمة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، أن قرار المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، برئاسة المملكة العربية السعودية لمجلس إدارة المركز الدولي للجان المراجعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يعكس ما وصلت إليه من تطور في الحوكمة ودورها الفاعل على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أن رئاسة المملكة يُعد مكسبًا وطنيًا يجسد الثقة الدولية بالكفاءات الوطنية وقدرتها على الإسهام الفعّال في الهيئات المهنية العالمية، مشيرًا إلى أن دورها في رئاسة المركز سيمكنها من دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز المبادرات التي تسهم في تطوير أعمال لجان المراجعة.
وأكد الشبيلي التزامه بالعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز الدولي للجان المراجعة، وتبني أفضل الممارسات العالمية بما يعزز من كفاءة وجودة أعمال لجان المراجعة.
يذكر أن المركز الدولي للجان المراجعة في واشنطن يُعد الأول من نوعه، ويمثل مرجعًا دوليًا لتنظيم أعمال لجان المراجعة والتشريعات الخاصة بها، ويعمل على تزويد أعضائها بالأدوات والموارد التي تمكّنهم من أداء أدوارهم بفاعلية ضمن منظومة الحوكمة المؤسسية.