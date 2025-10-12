رئاسة مدغشقر: محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أعلنت رئاسة مدغشقر أن محاولة استيلاء غير قانوني على السلطة تجري حاليًّا، بعد انضمام عسكريين إلى احتجاجات شبابية بدأت أواخر سبتمبر.
وقالت وحدة “كابسات” من قوات النخبة إنها تتولى العمليات الأمنية، وعيّنت الجنرال ديموستين بيكولاس قائدًا للجيش، فيما أكدت قوات الدرك رفضها استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وشهدت العاصمة إطلاق نار قرب ثكنات كابسات أسفر عن ثلاث إصابات.
ودعا الرئيس أندريه راجولينا إلى الحوار، مؤكدًا استمرار الحكومة في أداء مهامها.
وتحوّلت الاحتجاجات من مطالب خدمية إلى دعوات تطالب باستقالة الرئيس، بمشاركة واسعة من المواطنين وعدد من الشخصيات السياسية والدينية.