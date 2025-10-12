رئاسة مدغشقر: محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة

أعلنت رئاسة مدغشقر أن محاولة استيلاء غير قانوني على السلطة تجري حاليًّا، بعد انضمام عسكريين إلى احتجاجات شبابية بدأت أواخر سبتمبر.

وقالت وحدة “كابسات” من قوات النخبة إنها تتولى العمليات الأمنية، وعيّنت الجنرال ديموستين بيكولاس قائدًا للجيش، فيما أكدت قوات الدرك رفضها استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وشهدت العاصمة إطلاق نار قرب ثكنات كابسات أسفر عن ثلاث إصابات.

ودعا الرئيس أندريه راجولينا إلى الحوار، مؤكدًا استمرار الحكومة في أداء مهامها.

وتحوّلت الاحتجاجات من مطالب خدمية إلى دعوات تطالب باستقالة الرئيس، بمشاركة واسعة من المواطنين وعدد من الشخصيات السياسية والدينية.