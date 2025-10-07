Icon

في ظروف غامضة

رئيسة بلدية ألمانية تتعرض للطعن

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أفادت وسائل إعلام ألمانية محلية، أن رئيسة البلدية المنتخبة حديثاً في بلدة بغرب ألمانيا في حالة حرجة إثر تعرضها لهجوم طعن أمام منزلها.

وأبلغت الشرطة شبكة CNN الأميركية بالعثور على إيريس ستالتزر، أم لطفلين مراهقين تبلغ من العمر 57 عاماً، مصابة بجروح تهدد حياتها قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي في مدينة هيرديكي بمنطقة الرور. نُقلت جواً إلى المستشفى.

جريمة بشعة

وصرح المستشار فريدريش ميرتس بأن حكومته تلقت أنباء عن “الجريمة البشعة”.

وأضاف ميرتس على منصة “إكس”: “نخشى على حياة رئيسة البلدية المنتخبة إيريس ستالزر، ونأمل بشفائها التام. قلوبنا مع عائلتها وأحبائها”.

انتُخبت ستالزر، المرشحة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) من يسار الوسط، رئيسة لبلدية هيرديكه في جولة الإعادة التي جرت في 28 سبتمبر. ومن المقرر أن تتولى منصبها في نوفمبر.

وأعربت إدارة مدينة هيرديكه عن “صدمتها وذهولها”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الهجوم الذي نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية وإذاعة WDR المحلية. ولم تؤكد السلطات دوافعه.

