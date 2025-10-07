رئيسة بلدية ألمانية تتعرض للطعن الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب الصحة توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025 تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
أفادت وسائل إعلام ألمانية محلية، أن رئيسة البلدية المنتخبة حديثاً في بلدة بغرب ألمانيا في حالة حرجة إثر تعرضها لهجوم طعن أمام منزلها.
وأبلغت الشرطة شبكة CNN الأميركية بالعثور على إيريس ستالتزر، أم لطفلين مراهقين تبلغ من العمر 57 عاماً، مصابة بجروح تهدد حياتها قرابة منتصف النهار بالتوقيت المحلي في مدينة هيرديكي بمنطقة الرور. نُقلت جواً إلى المستشفى.
وصرح المستشار فريدريش ميرتس بأن حكومته تلقت أنباء عن “الجريمة البشعة”.
وأضاف ميرتس على منصة “إكس”: “نخشى على حياة رئيسة البلدية المنتخبة إيريس ستالزر، ونأمل بشفائها التام. قلوبنا مع عائلتها وأحبائها”.
انتُخبت ستالزر، المرشحة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) من يسار الوسط، رئيسة لبلدية هيرديكه في جولة الإعادة التي جرت في 28 سبتمبر. ومن المقرر أن تتولى منصبها في نوفمبر.
وأعربت إدارة مدينة هيرديكه عن “صدمتها وذهولها”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الهجوم الذي نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية وإذاعة WDR المحلية. ولم تؤكد السلطات دوافعه.