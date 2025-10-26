Icon

سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض Icon رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مقدمة مستقبليها نائب أمير المنطقة

رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت إلى الرياض اليوم، فخامة رئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا عثماني سادريو، والوفد المرافق لها، لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

وكان في استقبالها في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

قد يهمّك أيضاً
وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية كوسوفا

وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب وزير خارجية كوسوفا

تدشين برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين بكوسوفا

تدشين برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين بكوسوفا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد