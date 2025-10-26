رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض

وصلت إلى الرياض اليوم، فخامة رئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا عثماني سادريو، والوفد المرافق لها، لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

وكان في استقبالها في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير جمهورية كوسوفا لدى المملكة لولزيم مييكو، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.