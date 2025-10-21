رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية

استقبل فخامة الرئيس جون دراماني مهاما رئيس جمهورية غانا، في العاصمة أكرا مساء أمس، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية.

وفي بداية الاستقبال، نقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته ولجمهورية وشعب غانا الصديق، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -أيّدهما الله-.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا سلطان الدخيل، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية صقر القرشي.