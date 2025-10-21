Icon

مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين Icon حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية Icon الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض Icon بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور Icon تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان Icon برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار الطلح بأودية تيماء والقليبة Icon التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة Icon إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل Icon معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين Icon مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل فخامة الرئيس جون دراماني مهاما رئيس جمهورية غانا، في العاصمة أكرا مساء أمس، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية.

وفي بداية الاستقبال، نقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته ولجمهورية وشعب غانا الصديق، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -أيّدهما الله-.

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. غانا تتخطى أوغندا بصعوبة في كأس الأمم الإفريقية 2017

بالفيديو.. غانا تتخطى أوغندا بصعوبة في كأس الأمم الإفريقية 2017

موعد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019

موعد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا سلطان الدخيل، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية صقر القرشي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد