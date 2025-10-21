رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية

مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار الطلح بأودية تيماء والقليبة التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية!
استقبل فخامة الرئيس جون دراماني مهاما رئيس جمهورية غانا، في العاصمة أكرا مساء أمس، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية.
وفي بداية الاستقبال، نقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته ولجمهورية وشعب غانا الصديق، فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -أيّدهما الله-.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا سلطان الدخيل، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية صقر القرشي.