في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٤ مساءً
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
المواطن - فريق التحرير

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ غدًا، زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية على رأس وفد من المجلس، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية سردار أياز صادق.

وأكّد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -في تصريحٍ صحفي-، على ما تتميز به العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية من عمقٍ إستراتيجيٍ راسخ، يجسّد متانة الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، بمتابعةٍ واهتمامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ومن قيادة جمهورية باكستان الإسلامية.

ونوّه بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، امتدادًا لإرثٍ تاريخيٍ أصيلٍ يجمع البلدين منذ عقودٍ طويلة من التعاون البنّاء والتكامل في شتى المجالات، حتى غدت نموذجًا يُحتذى به في الشراكة الإستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والحرص المتبادل من قيادتي البلدين على دفعها إلى آفاقٍ أرحب من التعاون والتنسيق.

وأشار إلى أن زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في فتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية ومجلس الشيوخ الباكستاني، من خلال تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تبادل الزيارات البرلمانية يمثّل رافدًا مهمًا لتعزيز التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين نحو مزيدٍ من الازدهار والتكامل.

ويعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية, كما يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، فيما يلتقي في خضم الزيارة عددًا من كبار المسؤولين في جمهورية باكستان الإسلامية؛ لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس المهندس خالد بن عبدالله البريك, والدكتورة ابتسام بنت عبدالله الجبير, والأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الوردي وعدد من مسؤولي المجلس.

