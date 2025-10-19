رئيس مجلس الشورى يرأس الاجتماع التنسيقي العربي في جنيف

رأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية على مستوى رؤساء البرلمانات، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ(151) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف حاليًّا.

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل الاجتماع برؤساء البرلمانات العربية والوفود المشاركة، معربًا عن أمله في أن يثمر هذا الاجتماع عن تنسيق المواقف العربية بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة، وبما يحقق مصالح وقضايا الأمة العربية.

واستعرض الاجتماع تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال اللجنة، كما نوقشت الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول أعمال الجمعية العامة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد، إذ أقر الاجتماع اختيار عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا عضوًا في مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة.

