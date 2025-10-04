Icon

بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر تمثل أكثر من 25 دولة بمختلف اللغات

رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة: معرض الرياض للكتاب يحتضن أكبر فعالية ثقافية بالعالم العربي

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ مساءً
رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة: معرض الرياض للكتاب يحتضن أكبر فعالية ثقافية بالعالم العربي
المواطن - تصوير: هاشم القرني

كشف الدكتور عبداللطيف الواصل الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، عن أهم ما يميز معرض الرياض الدولي للكتاب 2025.

وقال الواصل لـ”المواطن”: “إن هذه النسخة تختلف عن النسخة السابقة من حيث المساحة، اليوم هذه النسخة تقع على أكثر من 48 ألف متر مربع، وهذا يشكل أكثر من 20% زيادة عن النسخة السابقة.

أكبر معرض وفعالية ثقافية

وأضاف “هناك أيضا موقع جديد في حرم جامعة الأميرة نورة، والتي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم، حيث تحتضن أكبر معرض وفعالية ثقافية في العالم العربي”.

وتابع الواصل: “هناك أكثر من 2000 دار نشر تمثل أكثر من 25 دولة بمختلف اللغات”.

تجربة ثقافية مميزة

ويُعد المعرض منصّة رئيسة للناشرين وللتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والمعرفة وعشاق الكتاب من داخل المملكة وخارجها.

وتحلّ جمهورية أوزبكستان ضيف شرف للمعرض هذا العام، لتقدم لزواره تجربة ثقافية مميزة تعكس منجزاتها الأدبية والفكرية، وموروثها الثقافي الأصيل وتاريخها وفنونها المتنوعة، وذلك من خلال جناح يستعرض مخطوطات وإصدارات أوزبكية، بمشاركة رموز الثقافة الأوزبكية والمواهب والمبدعين، ضمن برنامج ثقافي منوع وثري.

