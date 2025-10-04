رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة: معرض الرياض للكتاب يحتضن أكبر فعالية ثقافية بالعالم العربي

كشف الدكتور عبداللطيف الواصل الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، عن أهم ما يميز معرض الرياض الدولي للكتاب 2025.

وقال الواصل لـ”المواطن”: “إن هذه النسخة تختلف عن النسخة السابقة من حيث المساحة، اليوم هذه النسخة تقع على أكثر من 48 ألف متر مربع، وهذا يشكل أكثر من 20% زيادة عن النسخة السابقة.

أكبر معرض وفعالية ثقافية

وأضاف “هناك أيضا موقع جديد في حرم جامعة الأميرة نورة، والتي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم، حيث تحتضن أكبر معرض وفعالية ثقافية في العالم العربي”.

وتابع الواصل: “هناك أكثر من 2000 دار نشر تمثل أكثر من 25 دولة بمختلف اللغات”.

الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة: #معرض_الرياض_الدولي_للكتاب2025 يحتضن أكبر فعالية ثقافية في العالم العربي#الرياض_تقرأ عبر : @hashimalgarni11 pic.twitter.com/IZowdsimna — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 4, 2025

تجربة ثقافية مميزة

ويُعد المعرض منصّة رئيسة للناشرين وللتبادل الفكري والثقافي، وملتقى للأدباء والمفكرين وصنّاع الثقافة والمعرفة وعشاق الكتاب من داخل المملكة وخارجها.

وتحلّ جمهورية أوزبكستان ضيف شرف للمعرض هذا العام، لتقدم لزواره تجربة ثقافية مميزة تعكس منجزاتها الأدبية والفكرية، وموروثها الثقافي الأصيل وتاريخها وفنونها المتنوعة، وذلك من خلال جناح يستعرض مخطوطات وإصدارات أوزبكية، بمشاركة رموز الثقافة الأوزبكية والمواهب والمبدعين، ضمن برنامج ثقافي منوع وثري.