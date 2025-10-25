Icon

في مقدمة مستقبليه نائب أمير الرياض

رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٥ مساءً
رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض
المواطن - واس

وصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية كوبا مانويل ماريرو كروز، والوفد المرافق له، لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا الدكتور وليد الحمودي، وسفير كوبا لدى المملكة ميجيل بورتو، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

