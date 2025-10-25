رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض

وصل إلى الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية كوبا مانويل ماريرو كروز، والوفد المرافق له، لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا الدكتور وليد الحمودي، وسفير كوبا لدى المملكة ميجيل بورتو، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

