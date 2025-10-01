Icon

رسميًا.. الولايات المتحدة تدخل في حالة شلل فيدرالي

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
رسميًا.. الولايات المتحدة تدخل في حالة شلل فيدرالي
المواطن - فريق التحرير

دخلت الولايات المتحدة، مع الدقائق الأولى من يوم الأربعاء، في حالة إغلاق حكومي شامل عقب تعثّر الكونغرس في تمرير مشروع لتمديد جزئي للميزانية الفدرالية، ما أدى إلى توقف العمل في عدد كبير من الوزارات والوكالات الحكومية، ووضع موظفيها في إجازة قسرية.

شلل حكومي

ويُعد هذا الإغلاق الأول من نوعه منذ نحو سبع سنوات، حين شهدت البلاد أطول فترة شلل حكومي في تاريخها استمرت 35 يومًا.

وجاءت الأزمة الحالية نتيجة فشل الجمهوريين في إقرار تمويل إضافي للحكومة لما بعد يوم الثلاثاء، الذي صادف نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة.

وبحسب التقديرات، فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيتأثرون مباشرة بالإغلاق، إذ سيفرض على غالبيتهم الدخول في إجازة مؤقتة غير مدفوعة، مع احتمالية فصل بعضهم، وفق ما أشارت تقارير مرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوقف إلى إغلاق عدد من المكاتب الفيدرالية، وربما بشكل دائم، في الوقت الذي تعهد فيه ترامب باتخاذ خطوات وصفها بأنها “غير قابلة للتراجع” و”ضارة”، في إشارة إلى إجراءات عقابية.

كما يُرجح أن يستمر جدول أعماله المتعلق بعمليات الترحيل بوتيرة متسارعة، بينما تتعثر في المقابل خدمات أساسية كالتعليم والبيئة وغيرها من المرافق العامة.

