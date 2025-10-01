انفجارات في ميونيخ وانتشار للشرطة أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب إثر زلزال إندونيسيا أبل تتحرك لإصلاح مشكلة الخدوش في آيفون 17 رسميًا.. الولايات المتحدة تدخل في حالة شلل فيدرالي طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد عشرات القتلى في زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الفلبين علاج جديد يعزز فعالية المضادات الحيوية التقليدية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية تطوعية في دمشق
دخلت الولايات المتحدة، مع الدقائق الأولى من يوم الأربعاء، في حالة إغلاق حكومي شامل عقب تعثّر الكونغرس في تمرير مشروع لتمديد جزئي للميزانية الفدرالية، ما أدى إلى توقف العمل في عدد كبير من الوزارات والوكالات الحكومية، ووضع موظفيها في إجازة قسرية.
ويُعد هذا الإغلاق الأول من نوعه منذ نحو سبع سنوات، حين شهدت البلاد أطول فترة شلل حكومي في تاريخها استمرت 35 يومًا.
وجاءت الأزمة الحالية نتيجة فشل الجمهوريين في إقرار تمويل إضافي للحكومة لما بعد يوم الثلاثاء، الذي صادف نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة.
وبحسب التقديرات، فإن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيتأثرون مباشرة بالإغلاق، إذ سيفرض على غالبيتهم الدخول في إجازة مؤقتة غير مدفوعة، مع احتمالية فصل بعضهم، وفق ما أشارت تقارير مرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوقف إلى إغلاق عدد من المكاتب الفيدرالية، وربما بشكل دائم، في الوقت الذي تعهد فيه ترامب باتخاذ خطوات وصفها بأنها “غير قابلة للتراجع” و”ضارة”، في إشارة إلى إجراءات عقابية.
كما يُرجح أن يستمر جدول أعماله المتعلق بعمليات الترحيل بوتيرة متسارعة، بينما تتعثر في المقابل خدمات أساسية كالتعليم والبيئة وغيرها من المرافق العامة.