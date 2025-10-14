Icon

ظهرت بوضوحٍ للعين المجرّدة قبل غروب الشمس

رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ مساءً
رصد خمس بقع شمسية عملاقة في سماء السعودية
المواطن - فريق التحرير

رُصِد في سماء منطقة الحدود الشمالية اليوم خمس بقع شمسية عملاقة على سطح الشمس، ظهرت بوضوحٍ للعين المجرّدة قبل غروب الشمس على شكل نُقط سوداء ضخمة، وهي البقع ذات الأرقام (4246)، (4248)، (4250)، (4252)، و(4253)، في مشهدٍ فلكيٍ لافتٍ يمكن متابعته بوسائل الرصد الآمنة والمخصّصة لذلك.

رصد خمس بقع شمسية عملاقة

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن هذه البقع الشمسية تُعدّ مؤشراتٍ على نشاطٍ مغناطيسيٍ مرتفعٍ في طبقات الشمس الخارجية، وقد يرافقها في بعض الأحيان توهّجات أو انبعاثات شمسية تؤثر في المجال المغناطيسي للأرض.

الربيعان: تطور نيوكاسل سينعكس إيجابيًّا على السعودية

الربيعان: تطور نيوكاسل سينعكس إيجابيًّا على السعودية

رصد سديم “هيلكس” في سماء المملكة

رصد سديم “هيلكس” في سماء المملكة

وبيّن أن نشاط البقع الشمسية يتزايد مع اقتراب الشمس من ذروة دورتها المغناطيسية، مؤكدًا أن مثل هذه الظواهر تُعدّ فرصةً علميةً مهمّةً للهواة والباحثين لمتابعة التغيرات في نشاط الشمس وتأثيراتها على الأرض، ولا سيّما في مجالات الاتصالات والأقمار الاصطناعية.

وأشار خليفة إلى أهمية استخدام أدوات الرصد الآمنة والمزوّدة بفلاتر مخصّصة لحماية العين من الأشعة الضارة، مؤكدًا أن رصد مثل هذه الظواهر يسهم في نشر الثقافة الفلكية وتعزيز الاهتمام بالعلوم الفلكية في المجتمع.

